Зеленський обговорив з прем’єркою Данії санкції проти Росії та оборонну співпрацю

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку; на зустрічі йшлося про санкції ЄС проти Росії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, пише "Європейська правда".

Президент заявив, що разом з данською прем’єркою обговорив санкційний напрям роботи в межах Європейського Союзу. Зеленський наголосив, що санкції проти Росії мають лише посилюватися.

"Коли Росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки. Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди", – написав він.

Зеленський подякував Фредеріксен за підтримку цієї позиції та зазначив, що розраховує на збереження єдності між європейськими партнерами України.

Лідери також обговорили фінансову стійкість України та рішення, які можуть допомогти з покриттям дефіциту її бюджету. Йшлося і про спільне оборонне виробництво, зокрема будівництво нових підприємств.

"Є потенціал для розширення співпраці, і ми домовилися його реалізувати", – додав президент.

Як повідомляла "Європейська правда", комітет постійних представників ЄС (Coreper) у вівторок, 22 вересня, досяг попередньої згоди щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України на 36 місяців з вилученням зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Нагадаємо, що 21 вересня Coreper вже попередньо погоджував такий самий компромісний варіант.

Втім, під час голосування за письмовою процедурою проти цього компромісу спочатку непублічно, а потім і відкрито виступила Латвія – а затвердження будь-якого рішення вимагає одноголосної підтримки.

На виключенні обох російських олігархів з санкційного списку наполягала Словаччина, тоді як Франція прагнула скасування санкцій проти Алішера Усманова.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.