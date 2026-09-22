Трамп пообещал применить "закон Грэма", если понадобится

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости он готов применить "закон Грэма", касающийся санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский лидер заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В своей речи президент США отметил, что на прошлой неделе подписал "новый мощный закон, принятый Конгрессом" в честь сенатора Линдси Грэма, который предоставляет ему значительные новые полномочия по введению пошлин.

"Если понадобится, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время положить конец убийствам", – сказал он, говоря о необходимости положить конец российско-украинской войне.

Трамп отметил, что США тесно сотрудничают с лидерами России и Украины, чтобы добиться завершения войны. "Я думаю, это (завершение войны. – Ред.) произойдет быстрее, чем люди осознают", – поделился надеждами Трамп.

Он также поблагодарил Первую леди Меланию Трамп за усилия по возвращению "многих перемещенных украинских и российских детей домой, к своим семьям".

18 сентября Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект, соавторами которого выступили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, о введении пошлин для стран, закупающих российские энергоресурсы.

7 августа законопроект был принят в Сенате США.

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