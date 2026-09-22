Трамп заявив, що укладе мирну угоду з Іраном після виборів до Конгресу

Американський президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, США укладуть угоду з Іраном після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

Про це він сказав у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку у вівторок, 22 вересня, передає "Європейська правда".

За словами американського президента, укладення мирної угоди з Іраном може відбутися після виборів до Конгресу, адже іранці хочуть побачити їх результат.

"Я вважаю, що ми укладемо угоду одразу після виборів, оскільки їм просто не має сенсу цього не робити. Вони чекають, щоб побачити, як я виступлю на проміжних виборах", – заявив Трамп у виступі.

"Але вони не розуміють, що я не балотуюся. Я вже це зробив – і здобув переконливу перемогу. Ми здобули грандіозну перемогу, і я буду тут ще 2,5 роки", – додав американський лідер.

Трамп заявив, що проміжні вибори не вплинуть на його рішення щодо укладення угоди з Іраном.

Раніше президент США заявляв, що не шкодує про початок війни проти Ірану, незважаючи на потенційний вплив цього конфлікту на проміжні вибори до Конгресу.

Як повідомлялось, провідні помічники Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

Нещодавнє опитування Reuters/Ipsos показало, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до 32% – що є найнижчим рівнем схвалення за всю його політичну кар’єру. Головною проблемою респонденти вказують вартість життя, на яку безпосередньо вплинула війна з Іраном.