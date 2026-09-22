Прокуратура Угорщини просить зняти імунітет з Петера Мадяра

Прокуратура Угорщини звернулася до парламенту з клопотанням про зняття депутатської недоторканності з лідера партії "Тиса" і прем’єр-міністра Петера Мадяра у справі про крадіжку мобільного телефону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Index.

Йдеться про інцидент, який стався в ніч на 21 червня 2024 року в одному з клубів Будапешта. За версією слідства, Мадяр забрав у відвідувача телефон, яким той знімав його на відео, і поклав його до кишені.

На прохання повернути телефон він, як стверджує прокуратура, цього не зробив, а після виходу з клубу попрямував до Дунаю та кинув телефон у воду.

У вересні 2024 року угорська прокуратура звернулася до Європарламенту з проханням позбавити Мадяра, який на той час був євродепутатом, недоторканності. Європарламент це клопотання відхилив, після чого прокуратура припинила провадження.

Мандат Мадяра як депутата Європарламенту та відповідна недоторканність припинилися 8 травня 2026 року. 9 травня Мадяр став депутатом угорського парламенту, а тому знову отримав депутатську недоторканність. Тепер для продовження провадження необхідне рішення угорського парламенту про її зняття.

Сам Мадяр після інциденту у червні 2024 року заявляв, що чоловік, який знімав його на телефон, був "оплаченим провокатором від "Фідес". За його словами, чоловік провокував конфлікт, знімав відвідувачів клубу без їхньої згоди та погрожував йому.

Мадяр визнавав, що забрав у чоловіка телефон, але стверджував, що зробив це після тривалих провокацій. Він також заявляв, що події були зафіксовані на відео, і перепросив усіх, кого міг образити своїми діями.