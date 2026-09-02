ЗМІ: радники Трампа хочуть стримати його від ескалації проти Ірану на тлі виборів у США

Провідні помічники президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

Як пише "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили чотири джерела, ознайомлені з обговореннями.

Представники Білого дому розглянуть можливість посилення військових дій проти Ірану після виборів 3 листопада, хоча повернення до повномасштабного конфлікту далеко не є очевидним, зазначають джерела.

Наразі, за їхніми словами, адміністрація Трампа зосереджена на посиленні економічного тиску на Іран, намагаючись домогтися поступок у будь-яких майбутніх переговорах, яких не вдалося досягти за кілька місяців військових дій.

"Ми продовжуємо тиснути на Іран. Але листопад є пріоритетом", – сказав один із посадовців Білого дому.

За словами джерел, утримання від ескалації війни допоможе запобігти тому, щоб цей непопулярний конфлікт домінував у новинах під час передвиборчої кампанії Республіканської партії, спрямованої на збереження незначної більшості в Сенаті та Палаті представників.

Водночас ця стратегія вже перебуває під загрозою, оскільки Сполучені Штати та Іран відновлюють взаємні військові удари.

США стикатимуться з тиском, який змушуватиме їх завдавати удари у відповідь, що потенційно може призвести до спіралі ескалації – повернення обох сторін до повномасштабної повітряної війни незалежно від того, чи хоче цього американська адміністрація, чи ні.

Ще однією непередбачуваною обставиною є сам президент США. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення президента з початку конфлікту впав з 40% до 33%. Джерела повідомили, що наразі він не зацікавлений в ескалації війни. Однак Трамп відомий своєю схильністю змінювати свою думку та може змінити курс у відповідь на події.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеним наприкінці серпня, лише 31% американців схвалюють війну проти Ірану, тоді як близько 63% – не схвалюють. Американські виборці особливо незадоволені високими цінами на бензин.

1 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що якщо Іран відповість на останню атаку США – то зазнає "набагато сильнішого та масштабнішого" удару.

Того дня американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції.

ЗМІ писали, що президент США розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.