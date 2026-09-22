Трамп заявил, что заключит мирное соглашение с Ираном после выборов в Конгресс

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, США заключат соглашение с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Об этом он сказал в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 22 сентября, передает "Европейская правда".

По словам американского президента, заключение мирного соглашения с Ираном может состояться после выборов в Конгресс, ведь иранцы хотят увидеть их результат.

"Я считаю, что мы заключим соглашение сразу после выборов, поскольку им просто нет смысла этого не делать. Они ждут, чтобы увидеть, как я выступлю на промежуточных выборах", – заявил Трамп в своем выступлении.

"Но они не понимают, что я не баллотируюсь. Я уже это сделал – и одержал убедительную победу. Мы одержали грандиозную победу, и я буду здесь еще 2,5 года", – добавил американский лидер.

Трамп заявил, что промежуточные выборы не повлияют на его решение о заключении соглашения с Ираном.

Ранее президент США заявлял, что не жалеет о начале войны против Ирана, несмотря на потенциальное влияние этого конфликта на промежуточные выборы в Конгресс.

Как сообщалось, ведущие помощники Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Недавний опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 32% – что является самым низким уровнем одобрения за всю его политическую карьеру. Главной проблемой респонденты называют стоимость жизни, на которую непосредственно повлияла война с Ираном.