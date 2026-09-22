Зеленский обсудил с премьером Дании санкции против России и оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке; на встрече речь шла о санкциях ЕС против России.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, пишет "Европейская правда".

Президент заявил, что вместе с датским премьер-министром обсудил санкционное направление работы в рамках Европейского Союза. Зеленский подчеркнул, что санкции против России должны только усиливаться.

"Когда Россия постоянно демонстрирует свое стремление к эскалации войны, ответом должно быть усиление санкций, а не наоборот. Каждое имя попало в санкционный список неслучайно: каждое из них является причиной того, почему эта война началась и до сих пор продолжается, почему каждый день гибнут наши люди", – написал он.

Зеленский поблагодарил Фредериксен за поддержку этой позиции и отметил, что рассчитывает на сохранение единства между европейскими партнерами Украины.

Лидеры также обсудили финансовую устойчивость Украины и решения, которые могут помочь покрыть дефицит её бюджета. Речь шла и о совместном оборонном производстве, в частности о строительстве новых предприятий.

"Есть потенциал для расширения сотрудничества, и мы договорились его реализовать", – добавил президент.

Как сообщала "Европейская правда", комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) во вторник, 22 сентября,достиг предварительного соглашения о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины на 36 месяцев с исключением из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Напомним, что 21 сентября Coreper уже предварительно согласовывал такой же компромиссный вариант.

Впрочем, во время голосования по письменной процедуре против этого компромисса сначала непублично, а затем иоткрыто выступила Латвия – а утверждение любого решения требует единогласной поддержки.

На исключении обоих российских олигархов из санкционного списка настаивала Словакия, тогда как Франция стремилась к отмене санкций против Алишера Усманова.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.