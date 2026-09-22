Латвия начнёт переговоры с Францией об участии в ядерном сдерживании

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил во вторник, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился начать с его страной переговоры о присоединении к французской инициативе по ядерному сдерживанию, а также что Франция обязалась усилить свое присутствие в Латвии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Кулбергса.

Это произошло после того, как Латвия согласилась воздержаться при голосовании по соглашению между 27 государствами-членами Европейского Союза об исключении двух миллиардеров из санкционного списка ЕС в отношении России и продлении санкций против остальных около 3000 физических и юридических лиц на три года. Изначально Латвия выступала против этого решения.

"Я находился в активном контакте с президентом Франции по вопросу углубления сотрудничества между Латвией и Францией в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией о присоединении нашей страны к французской инициативе по ядерному сдерживанию", – заявил латвийский премьер.

В ближайшее время в Латвию прибудет французская делегация для начала этих переговоров, отметил Кулбергс.

"Президент Макрон также выразил готовность усилить военное присутствие Франции в Латвии, особенно в сфере противовоздушной обороны", – добавил он.

Министерству иностранных дел и Министерству обороны поручено подготовить позицию Латвии, конкретную модель сотрудничества и график дальнейших переговоров как по вопросу участия Латвии во французской инициативе по ядерному сдерживанию, так и по вопросу усиления военного присутствия Франции в Латвии.

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) во вторник, 22 сентября, достиг предварительного соглашения о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины на 36 месяцев с исключением из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

21 сентября во время голосования по письменной процедуре против этого компромисса сначала закрыто, а затем и открыто выступила Латвия.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.