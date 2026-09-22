Генсек НАТО поприветствовал подписание соглашения по Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность соглашения, подписанного во вторник лидерами США, Дании и Гренландии, касающегося безопасности арктического острова.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Рютте заявил, что ему "приятно видеть" подписание трехстороннего соглашения по Гренландии, которое состоялось 22 сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы осознаем угрозы, с которыми сталкиваемся, и понимаем, что укрепление безопасности в Арктике и Северной Атлантике имеет решающее значение как для Европы, так и для Северной Америки", – написал генсек НАТО.

Как подчеркнул Рютте, это соглашение, наряду с растущей ролью НАТО в обеспечении безопасности стратегически важного региона Арктики, "укрепляет нашу коллективную безопасность и способствует созданию более безопасного и стабильного будущего для всех нас".

Как сообщалось, во вторник президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о безопасности арктического острова после нескольких месяцев споров вокруг его будущего.

Документ предусматривает, что США получают разрешение на создание военной базы вблизи Нарсарсуака в Южной Гренландии и базы в Местерсвиге на востоке острова.

Напомним, в январе американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности и что Дания не может быть надежным гарантом защиты острова. Это привело к напряженности в отношениях между США, Данией и европейскими странами.

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