Трамп наполягає, що Гренландія має вирішальне значення для національної безпеки

Американський президент Дональд Трамп повторив, що США потребують Гренландії для забезпечення національної і що Данія не може бути надійним гарантом захисту острова.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Трампа пролунав після того, як у Вашингтоні відбулась зустріч між представниками США, Данії та Гренландії.

"Гренландія дуже важлива для національної безпеки, в тому числі Данії. Проблема в тому, що Данія нічого не може вдіяти, якщо Росія або Китай захочуть окупувати Гренландію, але ми можемо зробити все, що завгодно. Ви переконалися в цьому минулого тижня з Венесуелою", – додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен після переговорів у Білому домі заявив про "фундаментальні розбіжності" щодо Гренландії, які залишаються між Данією і США.

Він також розповів про домовленість щодо створення робочої групи високого рівня.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.