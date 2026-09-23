Топдипломатка ЄС закликала забезпечити вільне судноплавство у Чорному морі

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської служби зовнішніх дій.

За словами Каллас, ЄС допомагає Україні пом’якшити наслідки зупинки торгового судноплавства у Чорному морі шляхом визначення можливостей зберігання зерна, підтримки фермерів і спрощення процедур перетину кордону для вантажів. Також з травня 2022 року "Коридори солідарності ЄС" сприяли торгівлі на суму близько 304 млрд євро.

Однак міжнародна спільнота, на думку Каллас, має заохочувати дипломатичні зусилля, щоб забезпечити цивільне судноплавство, захист критичної інфраструктури та відновлення глобального торговельного маршруту на Чорному морі.

"І якби Росія просто припинила свої атаки в Чорному морі, фермери, торговці та міжнародні продовольчі ринки отримали б ту передбачуваність, якої вони потребують у цей критичний момент", – сказала Кая Каллас.

Також, як зазначила топдипломатка ЄС, Україна є одним із найважливіших експортерів сільськогосподарської продукції у світі. Вона постачає 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 15–20% ячменю та 50% світового експорту соняшникової олії.

Близько 90% цих товарів транспортується через Чорноморський коридор.

"Однак з серпня експорт через Чорне море фактично зупинився. Вкотре ескалація нападів з боку Росії зробила комерційне судноплавство неможливим", – заявила Каллас.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара надіслала Росії та Україні пропозиції щодо деескалації ситуації в Чорному морі. Перед тим Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорне море оскільки влада країни стурбована зростанням кількості російських та українських атак на судна в цьому регіоні.