Высокопоставленная дипломатка ЕС призвала обеспечить свободное судоходство в Черном море

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что международное сообщество должно содействовать восстановлению глобального торгового маршрута в Чёрном море.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской службы внешних действий.

По словам Каллас, ЕС помогает Украине смягчить последствия остановки торгового судоходства в Черном море путем определения возможностей хранения зерна, поддержки фермеров и упрощения процедур пересечения границы для грузов. Также с мая 2022 года "Коридоры солидарности ЕС" способствовали торговле на сумму около 304 млрд евро.

Однако международное сообщество, как считает Каллас, должно поощрять дипломатические усилия, чтобы обеспечить гражданское судоходство, защиту критически важной инфраструктуры и восстановление глобального торгового маршрута в Черном море.

"И если бы Россия просто прекратила свои атаки в Чёрном море, фермеры, торговцы и международные продовольственные рынки обрели бы ту предсказуемость, в которой они нуждаются в этот критический момент", – сказала Кая Каллас.

Кроме того, как отметила высокопоставленная дипломатка ЕС, Украина является одним из важнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире. Она поставляет 15 % мирового экспорта кукурузы, 10 % пшеницы, 15–20 % ячменя и 50 % мирового экспорта подсолнечного масла.

Около 90 % этих товаров транспортируется через Черноморский коридор.

"Однако с августа экспорт через Черное море фактически остановился. В очередной раз эскалация нападений со стороны России сделала коммерческое судоходство невозможным", – заявила Каллас.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара направила России и Украине предложения по деэскалации ситуации в Чёрном море. До этого Турция ограничила движение некоторых коммерческих судов в Чёрном море, поскольку власти страны обеспокоены ростом числа российских и украинских атак на суда в этом регионе.