В уряді Туреччини кажуть, що висували Росії та Україні пропозиції щодо зернової угоди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара надіслала Росії та Україні пропозиції щодо деескалації ситуації в Чорному морі.

Про це міністр сказав в інтерв’ю NTV, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Туреччини визнав, що Анкара надіслала українській та російській сторонам пропозиції щодо деескалації в Чорному морі і чекає на відповідь. Водночас він не уточнив деталей цих пропозицій.

"Наразі, здається, дещо складно досягти тривалого результату. Чи ми продовжимо війну, руйнівний характер якої всі сторони достатньо усвідомлюють і яка зараз поступово згасає, чи ми знайдемо розумний компроміс і скажемо: "Давайте більше не знищувати одне одного"? Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою", – застеріг Фідан.

Міністр нагадав, що у 2022 році за сприяння Туреччини та ООН Росія та Україна домовилися про розблокування чорноморських портів та безпечний експорт українського зерна.

"Насправді кілька років тому ми уклали угоду, яка згодом була порушена, але, попри це, існувала фактична система, що функціонувала – сторони не втручалися. Однак зараз вони активно втручаються одна в справу іншої. Вони, зокрема, атакують порти та всі види морської діяльності", – зазначив посадовець.

"Чесно кажучи, ми намагаємося довести цю справу до логічного завершення. У цьому випадку важко узгодити позиції сторін, спираючись на уроки, отримані під час реалізації попередньої угоди", – додав Фідан.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що потрібен механізм, який би забезпечив безпеку комерційних морських перевезень у Чорному морі в умовах російсько-української війни.

На початку серпня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.

Після цього ЗМІ повідомили, що Туреччина обмежує рух деяких комерційних суден у Чорне море через стурбованість великою кількістю атак у цьому регіоні.