Єврокомісар Домбровскіс: Європа має подолати "втому" від санкцій проти Росії

Європа має подолати "втому" від санкцій і посилити економічний тиск на Москву, попередив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс після того, як за ініціативи Франції двох російських олігархів виключили з чорного списку ЄС.

Про це пише Euroactiv, повідомляє "Європейська правда".

Валдіс Домбровскіс заявив це на тлі того, як Рада ЄС 22 вересня продовжила санкції проти Росії, виключивши з них російсько-узбецького олігарха Алішера Усманова та російсько-ізраїльського мільярдера Михайла Фрідмана.

"Зрозуміло, що після майже п’яти років війни відчувається певна втома. Але ми з самого початку зобов’язалися, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і продовжуватимемо тиснути на Росію стільки, скільки це буде потрібно, і важливо не збиватися з курсу", – сказав Домбровскіс.

За словами Домбровскіса, внести зміни до режиму санкцій ЄС, щоб скасувати вимогу одностайності, у найближчому майбутньому неможливо, адже таке рішення вимагає одностайної підтримки всіх 27 столиць.

Натомість, на його думку, Європа повинна знайти політичну волю, щоб і надалі підтримувати Україну та посилювати економічний тиск на Кремль.

"Були всілякі мирні ініціативи. Ми бачили, що Росія не зацікавлена в жодній із них. Вона зацікавлена лише в продовженні своєї агресії. У такій ситуації єдиний вихід – посилити тиск на Росію", – заявив єврокомісар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Латвія ж оголосила, що запровадить національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова і Михаїла Фрідмана після того, як пішла на поступки та зняла своє вето з виключення цих осіб із санкційного списку ЄС.