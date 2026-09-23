Еврокомиссар Домбровскис: Европа должна побороть "усталость" от санкций против РФ

Европа должна преодолеть "усталость" от санкций и усилить экономическое давление на Москву, предупредил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после того, как по инициативе Франции двух российских олигархов исключили из черного списка ЕС.

Об этом пишет Euroactiv, сообщает "Европейская правда".

Валдис Домбровскис заявил это на фоне того, как Совет ЕС 22 сентября продлил санкции против России, исключив из них российско-узбекского олигарха Алишера Усманова и российско-израильского миллиардера Михаила Фридмана.

"Понятно, что после почти пяти лет войны ощущается некоторая усталость. Но мы с самого начала обязались, что будем поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и будем продолжать оказывать давление на Россию столько, сколько это будет необходимо, и важно не сбиваться с курса", – сказал Домбровскис.

По словам Домбровскиса, внести изменения в режим санкций ЕС, чтобы отменить требование единогласия, в ближайшем будущем невозможно, ведь такое решение требует единодушной поддержки всех 27 столиц.

Вместо этого, по его мнению, Европа должна найти политическую волю, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину и усиливать экономическое давление на Кремль.

"Были всевозможные мирные инициативы. Мы видели, что Россия не заинтересована ни в одной из них. Она заинтересована лишь в продолжении своей агрессии. В такой ситуации единственный выход – усилить давление на Россию", – заявил еврокомиссар.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Латвия же объявила, что введет национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после того, как пошла на уступки и сняла свое вето на исключение этих лиц из санкционного списка ЕС.