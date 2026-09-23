У Німеччині підозрюють, що виявлений біля авіабази Бундесверу дрон ніс вибухівку

Німецькі слідчі припускають, що виявлений поблизу військової бази Бундесверу на півночі Німеччини дрон міг нести вибухівку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначено, поблизу авіабази Бундесверу у Вунсторфі (Нижня Саксонія) слідчі виявили сліди, які можуть вказувати на наявність вибухових речовин.

На думку слідчих, дрон міг бути оснащений вибуховими речовинами, оскільки підозрілі речовини було знайдено всього за кілька метрів від нього.

Однак експертиза цих слідів ще не завершена. Деталі дрона у Вунсторфі були знайдені випадково, і, за даними ЗМІ, вони, ймовірно, пролежали там два роки.

Походження дрона досі невідоме, але джерела в службах безпеки зазначають, що за конструкцією він мав схожість із дроном, наповненим вибухівкою, знайденим на початку серпня в аеропорту Лейпциг/Галле.

Нагадаємо, 15 вересня за кілометр від авіабази Бундесверу розбився невідомий дрон. Наразі залишається незрозумілим, кому належить безпілотник і звідки він взявся.

Згодом стало відомо, що у Німеччині вивчають зв’язок між цим інцидентом і невдалою атакою з використанням безпілотників в аеропорту Лейпцига минулого місяця.

Читайте детально про диверсійні дрони в аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.