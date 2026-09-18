Німеччина вивчає можливий зв’язок між виявленим дроном біля авіабази і атакою в Лейпцигу

Німецькі слідчі з’ясовують, чи можуть деталі дрона, виявлені поблизу військової бази Бундесверу на півночі Німеччини, мати відношення до невдалого нападу з використанням безпілотників в аеропорту Лейпцига минулого місяця.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

З початку тижня слідчі проводять пошуки на території навколо авіабази Вунсторф неподалік від Ганновера після того, як приблизно за 2 кілометри від військового об’єкта випадково було виявлено деталі дрона.

Джерела в силових структурах повідомили dpa, що безпілотний літальний апарат не був комерційним дроном, а являв собою пристрій, оснащений саморобними компонентами.

Хоча слідів вибухових речовин виявлено не було, є певні подібності з дроном, знайденим у серпні в аеропорту Лейпцига, що – поряд із тим фактом, що деталі безпілотника були виявлені поруч з авіабазою, – вказує на потенційну спробу російського шпигунства, зазначили вони.

"Якщо такий зв’язок існує, ми це з’ясуємо", – заявила в п’ятницю речниця федеральної прокуратури в Карлсруе.

За даними громадського мовника NRD, одна з частин дрона, знайдена поблизу авіабази Вунсторф, була виготовлена за допомогою 3D-принтера.

Речниця прокуратури Карлсруе відмовилася коментувати цю інформацію, коли до неї звернулися з питанням.

Слідчі вважають, що дрон розбився поблизу авіабази й розлетівся на кілька частин.

У п’ятницю планувалося продовжити пошуки додаткових частин й інших доказів, що вказують на походження апарата.

Авіабаза Вунсторф, розташована приблизно за 20 кілометрів на північний захід від Ганновера, є ключовим об’єктом Бундесверу, на якому базується німецький парк транспортних літаків A400M.

Нагадаємо, 15 вересня за кілометр від авіабази Бундесверу розбився невідомий дрон. Наразі залишається незрозумілим, кому належить безпілотник і звідки він взявся.

Також варто зазначити, що 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

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