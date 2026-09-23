В Германии подозревают, что обнаруженный возле авиабазы Бундесвера дрон нес взрывчатку

Немецкие следователи предполагают, что обнаруженный вблизи военной базы Бундесвера на севере Германии дрон мог нести взрывчатку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как отмечается, вблизи авиабазы Бундесвера в Вунсторфе (Нижняя Саксония) следователи обнаружили следы, которые могут указывать на наличие взрывчатых веществ.

По мнению следователей, дрон мог быть оснащен взрывчатыми веществами, поскольку подозрительные вещества были найдены всего в нескольких метрах от него.

Однако экспертиза этих следов еще не завершена. Детали дрона в Вунсторфе были найдены случайно, и, по данным СМИ, они, вероятно, пролежали там два года.

Происхождение дрона до сих пор неизвестно, но источники в службах безопасности отмечают, что по конструкции он имел сходство с дроном, начиненным взрывчаткой, найденным в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле.

Напомним, 15 сентября в километре от авиабазы Бундесвера разбился неизвестный дрон. Пока остается неясным, кому принадлежит беспилотник и откуда он взялся.

Впоследствии стало известно, что в Германии изучают связь между этим инцидентом и неудавшейся атакой с использованием беспилотников в аэропорту Лейпцига в прошлом месяце.

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