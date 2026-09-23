Німеччина планує скасувати видачу більшості паперових чеків з 2028 року

У Німеччині з початку 2028 року планують скасувати обов’язкову видачу паперових чеків (Kassenbon) за кожну покупку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Уряд планує скасувати законодавчу вимогу щодо видачі паперових чеків за кожну транзакцію незалежно від суми, яка була введена в січні 2020 року.

Реформа буде обов’язковою для роздрібних магазинів, пекарень, ресторанів та постачальників послуг, чий річний дохід перевищує 100 тисяч євро. Це охоплює переважну більшість відповідних підприємств.

Замість паперового чека покупці зможуть отримувати його в цифровому форматі, відсканувавши QR-код на касі.

За оцінками експертів, для цього доведеться модернізувати близько 100 тисяч касових апаратів, оскільки ці апарати наразі не мають цифрових функцій і вже давно вважаються лазівкою для ухилення від сплати податків.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у середу привітав реформу. За його словами, вона означатиме менше бюрократії як для громадян, так і для бізнесу.

Водночас зміна може викликати труднощі передусім у літніх людей, які не користуються мобільними телефонами.

Раніше стало відомо, що у Німеччині хочуть заборонити бізнесам вимагати у покупців оплату лише готівкою.

Як повідомлялося, право на використання банкнот і монет буде закріплено в конституції Швейцарії після того, як в березні на референдумі виборці підтримали захист використання готівки.