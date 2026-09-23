Германия планирует отменить выдачу большинства бумажных чеков с 2028 года

В Германии с начала 2028 года планируют отменить обязательную выдачу бумажных чеков (Kassenbon) за каждую покупку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Правительство планирует отменить законодательное требование о выдаче бумажных чеков за каждую транзакцию независимо от суммы, которое было введено в январе 2020 года.

Реформа будет обязательной для розничных магазинов, пекарен, ресторанов и поставщиков услуг, годовой доход которых превышает 100 тысяч евро. Это охватывает подавляющее большинство соответствующих предприятий.

Вместо бумажного чека покупатели смогут получать его в цифровом формате, отсканировав QR-код на кассе.

По оценкам экспертов, для этого придется модернизировать около 100 тысяч кассовых аппаратов, поскольку эти аппараты в настоящее время не обладают цифровыми функциями и уже давно считаются лазейкой для уклонения от уплаты налогов.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль в среду приветствовал реформу. По его словам, она приведет к сокращению бюрократии как для граждан, так и для бизнеса.

В то же время это изменение может вызвать трудности, прежде всего, у пожилых людей, которые не пользуются мобильными телефонами.

Ранее стало известно, что в Германии хотят запретить предприятиям требовать от покупателей оплату исключительно наличными.

Как сообщалось, право на использование банкнот и монет будет закреплено в конституции Швейцарии после того, как в марте на референдуме избиратели поддержали защиту использования наличных.