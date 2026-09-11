У Німеччині хочуть заборонити бізнесам вимагати у покупців оплату лише готівкою

Магазини, ресторани та постачальники послуг у Німеччині незабаром будуть зобов’язані пропонувати принаймні один спосіб цифрового розрахунку на додаток до готівки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбейль оприлюднив основні положення з цього питання, які наразі узгоджуються з іншими міністерствами. Впровадження нових правил заплановано на 2027 рік.

"Ми хочемо, щоб підприємства пропонували цифровий спосіб оплати скрізь, де товари та послуги оплачуються безпосередньо на місці", – йдеться в положеннях.

Як правило, підприємства повинні мати можливість самостійно вирішувати, які цифрові способи оплати вони пропонуватимуть.

Готівка й надалі прийматиметься. Мета полягає в тому, щоб надати клієнтам свободу вибору. Винятки з цієї вимоги планується передбачити для некомерційних організацій, таких як аматорські спортивні клуби або благодійні організації. Крім того, буде розглянуто необхідність запровадження положень щодо осіб, які перебувають у скрутному становищі.

Міністерство фінансів має намір подати проєкт закону на розгляд уряду ще цього року. Воно обґрунтовує ці плани, зокрема, боротьбою з ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами. Цифрові платежі будуть документуватися, а отже, їх буде легше відстежувати.

Ці плани викликають критику з боку роздрібних торговців. "Законодавчі вимоги є абсолютно зайвими; вони лише створюють додаткову бюрократію та невизначеність", – заявив Ульріх Біннебессель із Німецької федерації роздрібної торгівлі (HDE).

Як повідомлялося, право на використання банкнот і монет буде закріплено в конституції Швейцарії після того, як в березні на референдумі виборці підтримали захист використання готівки.

Нагадаємо, у грудні парламент Словенії офіційно ухвалив поправку до конституції, яка надає громадянам право використовувати готівку для всіх транзакцій.