Як Україна добилася "потепління" у відносинах із Трампом і що це може змінити

Невдовзі завершиться візит Володимира Зеленського до США. У Нью-Йорку він зустрівся з Дональдом Трампом. Лунали заяви про перемир'я, про ракети для Patriot, тиск на Путіна тощо.

Деталі зустрічі з Трампом свідчать: потепління у відносинах України та США триває.

А ще були європейські зустрічі. Фон для них склався такий собі – у ці дні Рада ЄС ухвалювала рішення про зняття санкцій з двох путінських олігархів і Україні, попри всі зусилля, не вдалося зупинити цей процес.

Про деталі переговорів з американцями – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Удари по РФ без протестів США. Про що домовилися Трамп і Зеленський у Нью-Йорку. Далі – стислий її виклад.

Ще перед візитом в Україні було занепокоєння, чи не зіткнеться президент Володимир Зеленський з новим раундом жорсткого тиску США на Київ. Підстави для таких припущень дав сам Дональд Трамп.

Останні пару тижнів від представників американської адміністрації, а потім і особисто від президента почала лунати теза, що Україна, мовляв, є винуватицею зростання вартості пального на ринку США. Були також заяви, що криза вирішиться, щойно Київ перестане бити по російських енергооб'єктах.

Так, це позбавлено сенсу та логіки. Але в американській політиці абсурдні тези часом мають достатню популярність – тож не дивно, що у Білому домі спробували вхопитися і за цю соломину.

На щастя для України, ця спроба Трампа провалилася.

Перекладання провини на Україну "не зайшло" виборцю, тож на початок візиту президента України у Білому домі знову змінили стратегію.

На зустрічі Трамп-Зеленський це було дуже помітно.

Жодних жорстких вимог. Жодних звинувачень. А коли журналісти самі спитали Трампа: то що там з "ударами по російському дизелю" – то президент США не висловив навіть натяку на обмеження для Сил оборони України.

Вже після зустрічі Зеленський публічно підтвердив, що й на закритій частині подібних вимог від Трампа не було.

Тепер Білий дім не намагається змусити Україну зупинити удари по російській нафтопереробці, а хоче досягти тимчасового, проміжного припинення вогню обома сторонами. В обмін на зупинку ударів по російських НПЗ Кремль має утримуватися від атак по енергооб'єктах України.

Це цілком відповідає побажанням і пропозиціям Києва. Ба більше, саме такий сценарій Київ хотів пропонувати Трампові.

У Кремлі від перемир’я відмовилися.

Чи дозволяє це говорити про успіх перемовин України у США? Якщо виходити з результатів, то очевидно, що ні.

Але якщо оцінювати динаміку ставлення до України у Вашингтоні, то ці перемовини безумовно стали плюсом для нашої держави. Кремль публічно взяв на себе відповідальність за те, що взаємні обстріли тривають. А Україна вийшла з можливої іміджевої пастки.

Ще один елемент переговорів – підкреслена готовність України до зустрічей на найвищому рівні. Зеленський окремо наголосив, що готовий до переговорів з Путіним, а допомога Трампа в їхній організації – "найважливіше, що можуть зробити США".

А ще переговори показали, що питання так званих "пекельних санкцій" зависло. Київ не досягнув бажаного прогресу і щодо ліцензії на Patriot.

Підсумовуючи, візит дійсно не приніс тих результатів, які можна покласти на папір у вигляді угод. Однак він дав змогу подолати ті складнощі, які виникли у відносинах останнім часом.

Зараз можна говорити про те, що відносини зі США вийшли на більш-менш стабільний позитивний трек.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Удари по РФ без протестів США. Про що домовилися Трамп і Зеленський у Нью-Йорку.