Как Украина добилась "потепления" в отношениях с Трампом и что это может изменить

Вскоре завершится визит Владимира Зеленского в США. В Нью-Йорке он встретился с Дональдом Трампом. Прозвучали заявления о перемирии, о ракетах для Patriot, давлении на Путина и т. д.

Детали встречи с Трампом свидетельствуют: потепление в отношениях Украины и США продолжается.

А еще были европейские встречи. Фон для них сложился такой себе – в эти дни Совет ЕС принимал решение о снятии санкций с двух путинских олигархов, и Украине, несмотря на все усилия, не удалось остановить этот процесс.

О деталях переговоров с американцами – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Удары по РФ без протестов от США. О чем договорились Трамп и Зеленский в Нью-Йорке. Далее – краткое изложение статьи.

Еще перед визитом в Украину существовала обеспокоенность: не столкнется ли президент Владимир Зеленский с новым раундом жесткого давления США на Киев. Основания для таких предположений дал сам Дональд Трамп.

В последние пару недель от представителей американской администрации, а затем и лично от президента стали звучать утверждения о том, что Украина, якобы, виновата в росте цен на топливо на рынке США. Также звучали заявления о том, что кризис разрешится, как только Киев перестанет наносить удары по российским энергообъектам.

Да, это лишено смысла и логики. Но в американской политике абсурдные тезисы порой пользуются достаточной популярностью – поэтому неудивительно, что в Белом доме попытались ухватиться и за эту соломинку.

К счастью для Украины, эта попытка Трампа провалилась.

Перекладывание вины на Украину "не пошло" избирателям, поэтому к началу визита президента Украины в Белом доме снова изменили стратегию.

На встрече Трампа и Зеленского это было очень заметно.

Никаких жестких требований. Никаких обвинений. А когда журналисты сами спросили Трампа: "А что там с „ударами по российскому дизелю"?" – президент США не высказал даже намека на ограничения для Сил обороны Украины.

Уже после встречи Зеленский публично подтвердил, что и на закрытой части подобных требований со стороны Трампа не было.

Теперь Белый дом не пытается заставить Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а хочет добиться временного, промежуточного прекращения огня обеими сторонами. В обмен на прекращение ударов по российским НПЗ Кремль должен воздерживаться от атак на энергообъекты Украины.

Это вполне соответствует пожеланиям и предложениям Киева. Более того, именно такой сценарий Киев хотел предложить Трампу.

В Кремле от перемирия отказались.

Позволяет ли это говорить об успехе переговоров Украины в США? Если исходить из результатов, то очевидно, что нет.

Но если оценивать динамику отношения к Украине в Вашингтоне, то эти переговоры, безусловно, стали плюсом для нашего государства. Кремль публично взял на себя ответственность за то, что взаимные обстрелы продолжаются. А Украина вышла из возможной имиджевой ловушки.

Еще один элемент переговоров – подчеркнутая готовность Украины к встречам на высшем уровне. Зеленский отдельно подчеркнул, что готов к переговорам с Путиным, а помощь Трампа в их организации – "самое важное, что могут сделать США".

А еще переговоры показали, что вопрос так называемых "адских санкций" остался в подвешенном состоянии. Киев не достиг желаемого прогресса и в отношении лицензии на Patriot.

Подводя итоги, визит действительно не принес тех результатов, которые можно зафиксировать на бумаге в виде соглашений. Однако он позволил преодолеть те сложности, которые возникли в отношениях в последнее время.

Сейчас можно говорить о том, что отношения с США вышли на более или менее стабильный позитивный тренд.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Удары по РФ без протестов от США. О чем договорились Трамп и Зеленский в Нью-Йорке.