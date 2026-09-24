ЗМІ: Україна пропонує ЄС замінити Усманова і Фрідмана у санкційному списку іншими олігархами

ЄС скасував санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана, але може відновити довіру, наклавши обмеження на двох інших мільярдерів, які досі не потрапили до списку.

Про це повідомив виданню Politico уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує "Європейська правда".

Йдеться про Владіміра Лісіна та Владіміра Потаніна, які контролюють великі компанії в металургійній та нікелевій галузях, що приносять користь російській військовій економіці. Їхнє включення до наступної партії індивідуальних санкцій фактично відріже їхні підприємства – НЛМК та "Норнікель" – від торгівлі в ЄС, вважає Власюк.

"Усі знають про цих людей, але уникають будь-яких дій проти них. Але зараз, мабуть, з’явилися важелі впливу, щоб просунути це питання вперед", – сказав уповноважений з питань санкційної політики.

Масштаби бізнесу, що належить Лісіну та Потаніну, а також їхня значна присутність у Європі, досі утримували бізнесменів поза списком санкцій. Компанія НЛМК Лісіна експлуатує металообробні підприємства у бельгійському регіоні Валлонія, що змусило бельгійський уряд виступити проти включення його до списку. Компанія також має виробничі потужності у Франції, Італії та Данії.

Що стосується Потаніна, то залежність Європи від російського нікелю та паладію, особливо в автомобільній промисловості, теж утримує його поза списком, що дає мільярдерові можливість розбудовувати свою імперію під час війни Росії проти України.

Також Владислав Власюк пов’язав випадки Лісіна та Потаніна з дискусією щодо доцільності введення санкцій проти Aughinish Alumina, ірландського експортера, який постачає продукцію до Росії.

"Це завжди одна й та сама історія. Може бути 20 країн, для яких санкції є очевидним рішенням, і одна, яка виступає проти. Цей експорт глинозему справді слід заборонити. Для нас це очевидно, і ми маємо чимало ідей щодо подальших кроків", – говорить Власюк.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

В Україні це рішення назвали невиправданим та повідомили, що пропонуватимуть ЄС нові рішення щодо санкцій.