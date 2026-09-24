СМИ: Украина предлагает ЕС заменить Усманова и Фридмана в санкционном списке другими олигархами

ЕС отменил санкции в отношении российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, но может восстановить доверие, введя санкции в отношении двух других миллиардеров, которые до сих пор не попали в список.

Об этом сообщил изданию Politico уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о Владимире Лисине и Владимире Потанине, которые контролируют крупные компании в металлургической и никелевой отраслях, приносящие пользу российской военной экономике. Их включение в следующую партию индивидуальных санкций фактически отрежет их предприятия – НЛМК и "Норникель" – от торговли в ЕС, считает Власюк.

"Все знают об этих людях, но избегают каких-либо действий против них. Но сейчас, видимо, появились рычаги влияния, чтобы продвинуть этот вопрос вперед", – сказал уполномоченный по вопросам санкционной политики.

Масштабы бизнеса, принадлежащего Лисину и Потанину, а также их значительное присутствие в Европе до сих пор удерживали бизнесменов вне санкционного списка. Компания НЛМК Лисина эксплуатирует металлообрабатывающие предприятия в бельгийском регионе Валлония, что заставило бельгийское правительство выступить против включения его в список. Компания также имеет производственные мощности во Франции, Италии и Дании.

Что касается Потанина, то зависимость Европы от российского никеля и палладия, особенно в автомобильной промышленности, также удерживает его вне списка, что дает миллиардеру возможность расширять свою империю во время войны России против Украины.

Также Владислав Власюк связал случаи с Лисиным и Потаниным с дискуссией о целесообразности введения санкций против Aughinish Alumina, ирландского экспортера, поставляющего продукцию в Россию.

"Это всегда одна и та же история. Может быть 20 стран, для которых санкции являются очевидным решением, и одна, которая выступает против. Этот экспорт глинозема действительно следует запретить. Для нас это очевидно, и у нас есть немало идей относительно дальнейших шагов", – говорит Власюк.

Напомним, Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

В Украине это решение назвали неоправданным и сообщили, что будут предлагать ЕС новые решения по санкциям.