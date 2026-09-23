Україна пропонуватиме ЄС нові санкційні рішення проти російських олігархів

Україна пропонуватиме нові санкційні рішення проти олігархів із РФ, пов’язаних із військово-промисловим комплексом.

Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Укрінформу, пише "Європейська правда".

Скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою у ЄС, вважає Власюк.

"Ми будемо пропонувати нові рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов’язаних із російським ВПК, які досі не перебувають під санкціями. Зараз важливо зосередитися на посиленні санкційного тиску на Росію", – заявив Власюк.

На думку уповноваженого, таке рішення Євросоюзу виглядає особливо дивно на тлі посилення санкційного тиску з боку США.

"Ми вважаємо дуже дивним рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Ми не бачимо змін обставин, які могли б це виправдати. Росія продовжує війну, а їхні зв’язки з Кремлем, які були серед підстав для санкцій, нікуди не зникли", – зазначив Владислав Власюк.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку двох російських олігархів – Алішера Усманова і Михаїла Фрідмана.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів.

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