Президент Румунії заявив, що хоче для країни "прозахідний" уряд

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що уряд у складі Соціал-демократичної партії та ультраправого Альянсу за об’єднання румунів – це не той напрямок, у якому він хотів би бачити розвиток подій.

Про це інформує Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Нікушор Дан висловив надію, що всі сторони проявить гнучкість для формування уряду, який буде орієнтований на Захід.

"Я прагну прозахідного уряду та прозахідної більшості, яка б підтримувала прозахідний уряд. Можливо, це певний переговорний хід. У будь-якому разі, це не той напрямок, у якому я хочу рухатися", – заявив президент Румунії.

Щодо того, чи в разі провалу уряду Зігфірда Мурешана наступним кандидатом автоматично стане Сорін Гріндяну, лідер соціал-демократів, президент заявив, що не хоче дискутувати на цю тему.

"Сподіваюся, що цей уряд буде затверджений, а це можливо лише завдяки переговорам і гнучкості позицій. Якщо ж уряд не буде затверджений, конституція зобов’язує мене провести переговори, щоб знову з’ясувати позиції партій", – заявив Дан.

Нагадаємо, Румунія опинилася в політичній кризі з кінця весни, коли соціал-демократи вийшли з коаліції та дали голоси за вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Перший запропонований президентом Нікушором Даном "позапарламентський" кандидат на прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку. Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Тоді президент Румунії номінував консервативного євродепутата Зігфріда Мурешана на посаду прем'єр-міністра. У середу, 23 вересня, Мурешан заявив, що на початку наступного тижня він звернеться до парламенту з проханням про висловлення вотуму довіри до запропонованого ним складу уряду.

Мурешан, який наразі не має необхідні для затвердження 233 голоси у парламенті планує зустрітись із лідером найбільшої у парламенті Соціал-демократичної партії Соріном Гріндяну, щоб спробувати заручитись його підтримкою.