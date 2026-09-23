Кандидат у прем’єри Румунії очікує свого затвердження наступного тижня

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Румунії Зігфрід Мурешан заявив, що на початку наступного тижня він звернеться до парламенту з проханням про висловлення вотуму довіри до запропонованого ним складу уряду.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мурешан, який наразі не має необхідні для затвердження 233 голоси у парламенті планує зустрітись із лідером найбільшої у парламенті Соціал-демократичної партії Соріном Гріндяну, щоб спробувати заручитись його підтримкою.

Він також зазначив, що планує представити програму уряду та склад кабінету міністрів найближчими днями перед можливим голосуванням щодо висловлення довіри, яке відбудеться у вівторок.

"Наразі ми розраховуємо на однозначну підтримку 169 депутатів, і результат голосування залежатиме від того, чи є Соціал-демократична партія такою, якою вона себе позиціонує, а саме відповідальною проєвропейською партією, чи партнером ультраправої партії AUR", – заявив Мурешан журналістам у Бухаресті.

Політична криза у Румунії триває з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вийшли зі складу попередньої урядової коаліції, в якій були разом з Національно-ліберальною партією, Союзом об’єднання Румунів та партією угорської меншини, і підтримали вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Більшість румунів хочуть, щоб політсили якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.

17 вересня президент Румунії Нікушор Дан номінував консервативного євродепутата Зігфріда Мурешана на посаду прем'єр-міністра.