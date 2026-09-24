Тисячі турецьких перевізників скаржаться на надмірні перевірки на кордонах з ЄС

Турецькі водії вантажівок, які перевозять товари до та з Європейського Союзу, скаржаться, що їх відмовляються пропускати на кордонах через посилення перевірок, та що це спричиняє перебої у вантажних автомобільних перевезеннях та торгівельних потоках.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Hurriet Daily News.

Найбільше проблем пов’язані з правилами Шенгенської угоди, за якою власники віз можуть перебувати на території блоку не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Президент Міжнародної асоціації перевізників Шерафеттін Арас зазначив, що водії комерційного транспорту неминуче досягають цього ліміту через час, який витрачається на завантаження та розвантаження вантажу, а також на очікування на прикордонних переходах.

За його словами, проблема виходить за межі транспортного сектору, зазначивши, що майже половина експорту Туреччини призначена для країн ЄС і що 42% цих вантажів перевозяться автомобільним транспортом.

"П’ятдесят відсотків експортних компаній, що ведуть виробництво в Туреччині, належать європейським власникам. Ми перевозимо їхню продукцію. Турецькі водії також надають транспортні послуги до пунктів призначення, куди не курсують вантажівки ЄС. Це не лише проблема для Туреччини, а й ситуація, що негативно впливає на зовнішню торгівлю країн ЄС", – сказав Арас.

За словами Араса, обмеження торкнулися близько 25 тисяч із 50 тисяч міжнародних водіїв вантажівок Туреччини.

Ця проблема зачіпає значну частину турецького експорту до ЄС, майже половина якого перевозиться автомобільним транспортом. Зокрема, є повідомлення про те, що водіям відмовляють у в’їзді на прикордонних контрольно-пропускних пунктах, в італійському Трієсті та на переході Капикуле на кордоні з Болгарією.

Арас зазначив, що за останні два місяці на прикордонних переходах посилилися перевірки, що змусило змінити транспортні маршрути. Він додав, що обмеження впливають не лише на торгівлю між Туреччиною та ЄС, а й на перевезення вантажів з Європи до третіх країн.

Нагадаємо, у серпні 2026 Туреччина та Болгарія домовилися розширити співпрацю у сфері управління кордонами, боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.

Раніше Туреччина та ЄС домовилися модернізувати угоду про митний союз. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Туреччина є важливим партнером ЄС.