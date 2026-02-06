Туреччина та ЄС домовилися модернізувати угоду про митний союз

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос домовилися про оновлення угоди, яка спрощує торгівлю між Анкарою та Євросоюзом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Туреччини.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос зустрілася з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом під час візиту до Анкари в п'ятницю.

Згідно зі спільним комюніке, ЄС та Туреччина працюватимуть над реалізацією повного потенціалу митного союзу та його оновленням.

Договір про митний союз між ЄС та Туреччиною було підписано в 1995 році. Фактично ця угода є головним документом, який регулює відносини Анкари з блоком.

Сторони також привітали поступове відновлення діяльності Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у Туреччині. ЄІБ призупинив надання нових кредитів Анкарі в 2019 році через суперечку щодо буріння нафти і газу біля Кіпру.

Як писали, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос вирушила до Туреччини з метою поглибити двосторонні відносини. Вона зазначила, що країна є важливим партнером ЄС, зокрема у питанні завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Попри це, Туреччина формально залишається кандидатом на членство в ЄС.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.