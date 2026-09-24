Тысячи турецких перевозчиков жалуются на чрезмерные проверки на границах с ЕС

Турецкие водители грузовиков, перевозящие товары в Европейский Союз и из него, жалуются, что их отказываются пропускать на границах из-за ужесточения проверок, и что это вызывает перебои в грузовых автомобильных перевозках и торговых потоках.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriet Daily News.

Больше всего проблем связано с правилами Шенгенского соглашения, согласно которому обладатели виз могут находиться на территории блока не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Президент Международной ассоциации перевозчиков Шерафеттин Арас отметил, что водители коммерческого транспорта неизбежно достигают этого лимита из-за времени, которое тратится на погрузку и разгрузку груза, а также на ожидание на пограничных переходах.

По его словам, проблема выходит за пределы транспортного сектора: он отметил, что почти половина экспорта Турции предназначена для стран ЕС и что 42% этих грузов перевозятся автомобильным транспортом.

"Пятьдесят процентов экспортных компаний, ведущих производство в Турции, принадлежат европейским владельцам. Мы перевозим их продукцию. Турецкие водители также предоставляют транспортные услуги до пунктов назначения, куда не курсируют грузовики ЕС. Это не только проблема для Турции, но и ситуация, которая негативно сказывается на внешней торговле стран ЕС", – сказал Арас.

По словам Араса, ограничения коснулись около 25 тысяч из 50 тысяч международных водителей грузовиков Турции.

Эта проблема затрагивает значительную часть турецкого экспорта в ЕС, почти половина которого перевозится автомобильным транспортом. В частности, поступают сообщения о том, что водителям отказывают во въезде на пограничных контрольно-пропускных пунктах, в итальянском Триесте и на переходе Капыкуле на границе с Болгарией.

Арас отметил, что за последние два месяца на пограничных переходах усилились проверки, что вынудило изменить транспортные маршруты. Он добавил, что ограничения влияют не только на торговлю между Турцией и ЕС, но и на перевозку грузов из Европы в третьи страны.

Напомним, в августе 2026 года Турция и Болгария договорились расширить сотрудничество в сфере управления границами, борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Ранее Турция и ЕС договорились модернизировать соглашение о таможенном союзе. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Турция является важным партнером ЕС.