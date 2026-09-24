Туск про пожежу на наземній станції Starlink: виглядає погано

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував пожежу на наземній станції Starlink у Мазовецькому воєводстві.

Заяву польського прем’єра наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Туск вказав, що "не любить давати визначення без стовідсоткової впевненості в тому, що є диверсією, а що – нещасним випадком", але, за його словами, "це виглядає недобре".

Тим часом глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський наголосив, що обставини цієї події будуть ретельно перевірені Державною пожежною службою, поліцією та прокуратурою.

"Але важко уявити, що в таких справах бувають випадковості. Давайте дамо поліції спокійно працювати", – сказав він.

Водночас міністр висловив думку, що безсумнівно Росія вийшла на новий рівень гібридної війни з усією Європою.

Пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська сталась увечері 23 вересня.

Попередні висновки влади вказують на те, що підстанцію, ймовірно, підпалили. Другою версією, яку також враховують, є коротке замикання в електричній системі.

За словами міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, є вагомі ознаки того, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції.

У цьому контексті варто нагадати нещодавні заяви Туска, який попереджав про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Також про ескалацію агресії Росії проти Європи попередив й міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.