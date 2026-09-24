Туск про пожежу на наземній станції Starlink: виглядає погано
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував пожежу на наземній станції Starlink у Мазовецькому воєводстві.
Заяву польського прем’єра наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".
Туск вказав, що "не любить давати визначення без стовідсоткової впевненості в тому, що є диверсією, а що – нещасним випадком", але, за його словами, "це виглядає недобре".
Тим часом глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський наголосив, що обставини цієї події будуть ретельно перевірені Державною пожежною службою, поліцією та прокуратурою.
"Але важко уявити, що в таких справах бувають випадковості. Давайте дамо поліції спокійно працювати", – сказав він.
Водночас міністр висловив думку, що безсумнівно Росія вийшла на новий рівень гібридної війни з усією Європою.
Пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська сталась увечері 23 вересня.
Попередні висновки влади вказують на те, що підстанцію, ймовірно, підпалили. Другою версією, яку також враховують, є коротке замикання в електричній системі.
За словами міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, є вагомі ознаки того, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції.
У цьому контексті варто нагадати нещодавні заяви Туска, який попереджав про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.
Також про ескалацію агресії Росії проти Європи попередив й міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.