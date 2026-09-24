Туск о пожаре на наземной станции Starlink: выглядит нехорошо

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал пожар на наземной станции Starlink в Мазовецком воеводстве.

Заявление польского премьера приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Туск указал, что "не любит давать определения без стопроцентной уверенности в том, что является диверсией, а что – несчастным случаем", но, по его словам, "это выглядит нехорошо".

Между тем глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский подчеркнул, что обстоятельства этого происшествия будут тщательно проверены Государственной пожарной службой, полицией и прокуратурой.

"Но трудно представить, что в таких делах бывают случайности. Давайте дадим полиции возможность спокойно работать", – сказал он.

В то же время министр высказал мнение, что, несомненно, Россия вышла на новый уровень гибридной войны со всей Европой.

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска, произошел вечером 23 сентября.

Предварительные выводы властей указывают на то, что подстанцию, вероятно, подожгли. Вторая версия, которую также учитывают, – короткое замыкание в электрической системе.

По словам министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, есть веские признаки того, что этот пожар был преднамеренной попыткой нарушить работу станции.

В этом контексте стоит напомнить о недавних заявлениях Туска, который предупреждал о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Также об эскалации агрессии России против Европы предупредил и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.