Прем'єр Люксембургу захищає зусилля зі скасування санкцій ЄС проти росолігарха Фрідмана

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден виправдав свою роль у підтримці виключення російського олігарха Михаїла Фрідмана зі списку санкцій ЄС.

Заяву прем’єра Люксембургу наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Фріден заявив, що Люксембург домагався виключення Фрідмана із санкційного списку ЄС з метою запобігання шкоди для країни.

"Ми вимагали виключити мільярдера (Фрідмана. – Ред.) зі списку санкцій у вищих інтересах Люксембургу та з метою запобігання шкоди для Люксембургу", – сказав Фріден.

За його словами, Люксембург висунув вимогу про виключення Фрідмана лише після того, як було висунуто вимогу про виключення іншого російського олігарха Алішера Усманова.

"Це ніяк не змінює нашої підтримки України", – запевнив він.

Фрідман вимагає від Люксембургу близько 15 млрд євро у міжнародному арбітражному суді, оскільки його активи в цій країні були заморожені внаслідок рішення ЄС про санкції.

Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана на вимогу Франції та Словаччини.

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