Премьер Люксембурга защищает усилия по отмене санкций ЕС против росолигарха Фридмана

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден оправдал свою роль в поддержке исключения российского олигарха Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС.

Заявление премьера Люксембурга приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Фриден заявил, что Люксембург добивался исключения Фридмана из санкционного списка ЕС с целью предотвращения ущерба для страны.

"Мы требовали исключить миллиардера (Фридмана. – Ред.) из санкционного списка в высших интересах Люксембурга и с целью предотвращения ущерба для Люксембурга", – сказал Фриден.

По его словам, Люксембург выдвинул требование об исключении Фридмана только после того, как было выдвинуто требование об исключении другого российского олигарха, Алишера Усманова.

"Это никак не меняет нашей поддержки Украины", – заверил он.

Фридман требует от Люксембурга около 15 млрд евро в международном арбитражном суде, поскольку его активы в этой стране были заморожены в результате решения ЕС о санкциях.

Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана по требованию Франции и Словакии.

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