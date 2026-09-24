Эрдоган: мы активизируем усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара активизирует свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерна через Черное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Эрдоган сказал в беседе с журналистами в Нью-Йорке, цитирует TRT.

Турецкий президент подчеркнул, что вопрос безопасности в Чёрном море чрезвычайно важен для его страны и региона в целом.

"Чёрное море не является и никогда не должно становиться фронтом этой войны. В ходе переговоров со сторонами мы подробно объясняем необходимость восстановления безопасности судоходства. Это даст два преимущества: обеспечение продовольственной безопасности и предотвращение распространения войны", – заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция не допускает никаких нападений на торговые суда в Черном море, независимо от того, кто их совершает, и ожидает от сторон "ответственного поведения".

В этом контексте Эрдоган сообщил о возобновлении усилий по обеспечению зернового коридора для экспорта продовольствия. По его словам, он поднимал этот вопрос на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

"Сейчас мы активизировали наши усилия по восстановлению зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги. Я еще раз обсудил этот вопрос с президентом Украины Зеленским, и ответ, который я получил от него, был положительным", – сказал глава Турции.

На днях министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара направила России и Украине предложения по деэскалации ситуации в Черном море и возобновлению экспорта продовольствия.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходим механизм, который бы обеспечил безопасность коммерческих морских перевозок в Чёрном море в условиях российско-украинской войны.

В начале августа Турция призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море после того, как в результате атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск было повреждено судно, принадлежащее Турции, а трое членов экипажа получили серьёзные ранения.