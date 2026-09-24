ЗМІ: Росія може зупинити поставки газу у Вірменію з 1 листопада

Росія може повністю припинити постачання природного газу до Вірменії з 1 листопада, якщо Єреван не виконає низку політичних вимог Москви.

Про це повідомляє вірменська газета "Грапарак" із посиланням на джерела в Росії, пише "Європейська правда".

За даними видання, наразі вже зроблено оголошення про планові ремонтні роботи, а споживачів забезпечують газом із накопичених запасів. За версією джерел газети, після 1 листопада може статися "велика аварія" або виникнути інший форс-мажор, через який постачання російського газу не відновлять.

Водночас джерело видання стверджує, що Москва висунула прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну чотири вимоги, виконання яких нібито має запобігти такому сценарію.

Перша стосується 102-ї російської військової бази у Вірменії. За даними видання, Пашиняну запропонували відмовитися від обговорення її присутності у Вірменії.

Друга вимога стосується активів із російською участю, зокрема залізниці та "Газпрому". Вірменська влада, за твердженням джерела, має припинити дії щодо цих активів, які в Москві можуть оцінити як посягання на російський капітал.

Третя стосується зовнішньополітичного вибору між Євразійським економічним союзом та ЄС. Москва нібито вимагає або скасувати закон "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу", або призначити дату референдуму щодо цього питання.

Четверта вимога полягає у припиненні переслідування проросійських діячів. Йдеться, зокрема, про Роберта Кочаряна, Гагіка Царукяна, Андраніка Теваняна та Самвела Карапетяна.

Крім того, джерело газети говорить про нібито додаткову вимогу призначити до уряду прийнятного для Росії віцепрем'єра, з яким російська влада могла б безпосередньо працювати.

Видання намагалося перевірити цю інформацію у вірменських урядових колах. За даними видання, лише невелика кількість посадовців знає про реальний стан справ. Міністерство територіального управління та інфраструктур Вірменії обіцяло відповісти на запит газети, однак відповіді протягом дня видання не отримало.

Нагадаємо, в серпні прем’єр Вірменії Нікол Пашинян у межах урядової програми анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу.

У березні 2025 року Національні збори Вірменії ухвалили закон про початок процесу вступу до ЄС.

Читайте детальніше, як у Вірменії все менше зважають на Кремль і планують вступати до ЄС.