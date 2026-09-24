СМИ: Россия может приостановить поставки газа в Армению с 1 ноября

Россия может полностью прекратить поставки природного газа в Армению с 1 ноября, если Ереван не выполнит ряд политических требований Москвы.

Об этом сообщает армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники в России, пишет "Европейская правда".

По данным издания, в настоящее время уже объявлено о плановых ремонтных работах, а потребителей обеспечивают газом из накопленных запасов. По версии источников газеты, после 1 ноября может произойти "крупная авария" или возникнуть другой форс-мажор, из-за которого поставки российского газа не возобновят.

В то же время источник издания утверждает, что Москва выдвинула премьер-министру Армении Николу Пашиняну четыре требования, выполнение которых якобы должно предотвратить такой сценарий.

Первое касается 102-й российской военной базы в Армении. По данным издания, Пашиняну предложили отказаться от обсуждения вопроса о ее присутствии в Армении.

Второе требование касается активов с российским участием, в частности железной дороги и "Газпрома". Армянские власти, по утверждению источника, должны прекратить действия в отношении этих активов, которые в Москве могут расценить как посягательство на российский капитал.

Третье требование касается внешнеполитического выбора между Евразийским экономическим союзом и ЕС. Москва якобы требует либо отменить закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", либо назначить дату референдума по этому вопросу.

Четвертое требование заключается в прекращении преследования пророссийских деятелей. Речь идет, в частности, о Роберте Кочаряне, Гагике Царукяне, Андранике Теваняне и Самвеле Карапетяне.

Кроме того, источник газеты говорит о якобы дополнительном требовании назначить в правительство приемлемого для России вице-премьера, с которым российские власти могли бы напрямую работать.

Издание пыталось проверить эту информацию в армянских правительственных кругах. По данным издания, лишь небольшое количество чиновников знает о реальном положении дел. Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении обещало ответить на запрос газеты, однако в течение дня издание ответа не получило.

Напомним, в августе премьер Армении Никол Пашинян в рамках правительственной программы анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз.

В марте 2025 года Национальное собрание Армении приняло закон о начале процесса вступления в ЕС.

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