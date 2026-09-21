На земельних виборах у Берліні перемогли "Ліві", за ними – партія Мерца

У федеральній землі Берлін завершили підрахунок голосів на земельних виборах; за даними місцевої виборчої комісії, перше місце здобула партія "Ліві".

Про це пише Spiegel із посиланням на відповідні дані, передає "Європейська правда".

На земельних виборах у Берліні "Ліві" посіли перше місце із 25,7% голосів.

Друге місце у Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який набрав 18,8% голосів. Третю позицію здобула ультраправа "Альтернатива для Німеччини" – 16,3%.

Далі розташувалися "Зелені" з 14,3% та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка отримала 12,1% голосів.

За даними виборчої комісії, СДПН втратила 6,3 відсоткового пункту порівняно з попередніми виборами, а "Ліві", навпаки, суттєво покращили свій результат – підтримка партії зросла на 13,4 відсоткового пункту порівняно з попередніми виборами.

Зазначимо, у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія завершили підрахунок голосів на виборах до земельного парламенту; остаточні дані свідчать, що найбільшу підтримку серед виборців отримала ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "катастрофою" результат його партії на виборах до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

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