Берлин после выборов отозвал заявку на проведение Олимпийских игр

Столица Германии выбывает из борьбы за право проведения Олимпийских игр после того, как на выборах в местный парламент 20 сентября победили "Левые".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Берлин хотел подать заявку на проведение Олимпийских игр и Паралимпиады 2036, 2040 или 2044 года по концепции "Берлин+" совместно с восточногерманскими землями Бранденбург, Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. В субботу соответствующее решение должна принять Немецкая олимпийская спортивная конфедерация (DOSB). Другими кандидатами на проведение являются Мюнхен и регион Кёльн-Рейн/Рур.

"Сегодня печальный день для Берлина. Олимпийские и Паралимпийские игры были бы огромным шансом для Берлина и Восточной Германии", – заявил мэр Берлина Кай Вегнер из ХДС, объявив на пресс-конференции, что Берлин отзывает свою заявку на проведение Олимпиады за два дня до принятия решения о немецком кандидате.

Провал заявки обусловлен несколькими причинами. Определяющими факторами организаторы считают результаты выборов в Палату депутатов Берлина и связанное с ними отсутствие политической стабильности в городе.

Коалиция ХДС и СДПГ, которая в последние месяцы продвигала олимпийские планы, проиграла выборы. Победительница выборов Элиф Эралап из партии "Левые", которая может стать новым мэром Берлина, выступает против Олимпиады и ещё во время предвыборной кампании резко критиковала процесс подачи заявки и связанные с этим расходы.

Через день после выборов Эральп заявила, что "решение уже принято". Она имела в виду, что берлинцы на выборах также проголосовали против Олимпиады. Против планов выступают и "Зеленые", которые, вероятно, войдут в будущее правительство. Обе партии аргументируют это тем, что Берлину срочнее потратить деньги на другие нужды.

Отсутствие поддержки со стороны победителей берлинских выборов, однако, было не единственной причиной провала заявки. В итоговом отчете оценочной комиссии DOSB берлинская заявка набрала 74,64 балла из 100 возможных – значительно меньше, чем Мюнхен (87,03) и Кёльн-Рейн/Рур (85,02).

На земельных выборах в Берлине 20 сентября победили "Левые", партия ХДС заняла второе место.

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