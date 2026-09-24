Макрон опроверг сообщения о предупреждении ЦРУ относительно дроновых атак РФ на Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг сообщения СМИ о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило о российском нападении с помощью дронов на Францию.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в телеинтервью, передает RTL.

Макрона спросили о публикации El Mundo относительно предупреждения ЦРУ о возможности атаки российских беспилотников, в частности против Франции.

Французский президент опроверг, что получал от разведывательного ведомства такие данные.

"Эту информацию мы можем опровергнуть. ЦРУ не сообщало французским службам о такой атаке", – подчеркнул Макрон.



Он добавил, что "ситуация становится все более напряженной, и это вызывает беспокойство".

Макрон напомнил о попытке атаки с помощью дрона в аэропорту немецкого Лейпцига. По его словам, во Франции таких атак не было, однако "это может произойти".

"Именно поэтому существует реальная угроза. Россия усиливает враждебные, а иногда и преступные действия в отношении европейских стран", – пояснил он.

Макрон добавил, что мобилизация 300 000 человек в России "является сценарием, который нам кажется правдоподобным".

Напомним, СМИ сообщили о предупреждении от ЦРУ о российском нападении с помощью дронов на Испанию, Францию или Италию.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто опроверг публикацию испанского издания El Mundo, которое писало о предупреждении ЦРУ о российском нападении с помощью дронов на Испанию, Францию или Италию.

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что союзники усилили обмен разведывательными данными в ответ на волну диверсий и других инцидентов, вероятно, связанных с ‌Россией, и призвал к спокойствию и уверенности на фоне угроз со стороны Москвы.