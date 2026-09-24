В Італії відкинули публікацію про попередження від ЦРУ про атаки РФ

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відкинув публікацію іспанського видання El Mundo, яке писало про попередження від ЦРУ про російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію або Італію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це італійський міністр написав у себе в Х.

У своєму дописі Крозетто назвав безпідставною оприлюднену іспанською газетою інформації.

"Тривога, яку сьогодні вранці підняла іспанська газета – яка висуває припущення щодо можливих атак російських кораблів і дронів на Італію, Іспанію та Францію – нікому не приносить користі і не має під собою жодних фактичних підстав. Ми й так живемо у складні та "напружені" часи, і нікому не потрібно ще більше підливати масла у вогонь", – наголосив він.

El Mundo писало про детальний звіт, підготовлений після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Крім того, у публікації йшлося, що уряди Іспанії, Франції та Італії були поінформовані про те, що Росія готувала можливу операцію з використанням дронів проти однієї з цих країн.

Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Також про ескалацію агресії Росії проти Європи попередив й міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.