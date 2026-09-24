ЦРУ попереджає про можливі атаки дронів РФ на Іспанію, Францію чи Італію

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США попереджає про російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію або Італію.

Про це повідомляє El Mundo з посиланням на свої джерела, інформує "Європейська правда".

Європейські міністерства закордонних справ мають у своєму розпорядженні детальний звіт, підготовлений після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За інформацією литовського уряду, Росія планує запускати з кораблів дрони "Гербера" з дальністю польоту 600 км. Таким чином Росія готує нові атаки дронами в Європі, але цього разу вони будуть спрямовані проти середземноморських країн.

"Вони використовуватимуть дрони, запущені з моря, приховані в контейнері на судні, це зовсім не складно", – пояснює джерело видання.

За даними джерел видання, уряди Іспанії, Франції та Італії також були поінформовані про те, що Росія готувала можливу операцію з використанням дронів проти однієї з цих країн. І це попередження збігається з незвичайною реакцією Емманюеля Макрона: після скликання 16 вересня засідання Ради з питань оборони він через два дні запросив до Єлисейського палацу лідерів усіх партій та кандидатів на президентських виборах 2027 року.

Кілька опитаних аналітиків у сфері оборони підтвердили журналістам видання, що їм відомо про існування звіту ЦРУ, який циркулював серед європейських міністерств закордонних справ.

Атаки готують саме проти Франції, Італії та Іспанії через те, що у 2027 році там пройдуть вибори і вже зараз здобувають підтримку праві політичні сили.

Головною метою операції Росії не має бути заподіяння значних руйнувань, стверджує видання. З вибуховим зарядом у близько чотирьох-п’яти кілограмів "Герберу" скоріше використовуватимуть для закриття аеропорту, спричинення пожежі, прольоту над військовим об’єктом або демонстрації того, що Росія може досягати тилу Європи.

Москва неодноразово наголошувала, що постачання озброєння, розвідувальних даних та військових радників до України робить західні країни учасниками війни та законними цілями.

Втім, досі Росія намагалася не переходити "поріг війни", уникаючи дій, які могли б спровокувати скоординовану реакцію НАТО, випробовуючи реакцію Альянсу окремим інцидентами у Польщі та країнах Балтії. Зокрема, 15 вересня італійські патрульні винищувачі місії НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір Литви. А 23 вересня російський вертоліт Мі-8 порушив польський повітряний простір.

Нагадаємо, італійське ЗМІ оприлюднило розслідування прокуратури Рима, яке викрило мережу російських шпигунів у посольствах Росії в Італії та Ватикані.