Си призвал Трампа к сотрудничеству, чтобы избежать конфронтации между США и Китаем

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме призвал Вашингтон и Пекин укрепить взаимодействие и сотрудничество, чтобы избежать конфронтации между двумя государствами.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

В начале встречи с Трампом в Белом доме китайский лидер изложил условия взаимопонимания, которые, по его словам, могут уберечь две страны от будущего военного конфликта и направить их на путь взаимной выгоды.

"Мы должны мирно сосуществовать. Китай и Соединённые Штаты, как две великие страны, выиграют от сотрудничества и обе понесут потери в случае конфронтации. Вооружённые силы наших стран должны поддерживать регулярный диалог и совершенствовать механизмы коммуникации и предотвращения кризисов", – заявил он.

В таких условиях, отметил Си, "ловушку Фукидида можно преодолеть", имея в виду описанное греческим историком явление напряженности, возникающее, когда растущее государство угрожает вытеснить существующую мировую сверхдержаву.

Китайский лидер также предложил развивать обмены между гражданами двух стран. В частности, он пригласил до 100 тысяч молодых американцев посетить Китай в рамках образовательных и студенческих программ.

Трамп, со своей стороны, заявил, что у него "действительно крепкая дружба" с Си и что стороны уже добились прогресса в решении ряда вопросов. По его словам, переговоры будут касаться, в частности, торговли, безопасности, технологий и искусственного интеллекта.

В этом контексте стоит отметить, что американские сенаторы-демократы, являющиеся членами Комитета Сената по международным отношениям, выступили с совместным заявлением по поводу встречи Трампа с китайским лидером, в котором, среди прочего призвали Трампа применить "закон Грема", касающийся санкций против России и "карательных пошлин" против покупателей российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский просил Трампа во время переговоров с лидером Китая призвать его оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны или, по крайней мере, деэскалации.

Также Трамп заявил, что обсудит с Си "закон Грема", который, в частности, касается санкций против России и "штрафных пошлин" в отношении покупателей российских энергоносителей.