Британія попередила Іран про відповідь на ворожі дії на своїй території

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час особистої зустрічі повідомив міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, що Британія "не буде терпіти залякувань, погроз чи ворожих дій" на території його країни з боку угруповань, пов’язаних з Тегераном.

Про це він сказав йому під час зустрічі на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, цитує повідомлення МЗС Британії Sky News, пише "Європейська правда".

Міністри обговорили війну на Близькому Сході, важливість відновлення проходу через Ормузьку протоку та "непохитну рішучість Великої Британії боротися з загрозами з боку угруповань, пов’язаних з Іраном, на території Великої Британії".

"Міністр закордонних справ повідомив Арагчі, що Іран повинен обрати деескалацію та дипломатію замість продовження війни. Він підкреслив важливість відновлення свободи судноплавства та повного відкриття Ормузької протоки, наголосивши на впливі тривалого перекриття протоки на глобальну безпеку та економічну стабільність", – зазначили в МЗС Британії.

Також Мілібенд підтвердив непохитну рішучість Великої Британії боротися з загрозами з боку пов’язаних з Іраном угруповань на території Великої Британії, зокрема з нападами на британську єврейську громаду.

"Міністр закордонних справ чітко дав зрозуміти, що Велика Британія не терпітиме залякувань, погроз чи ворожих дій на території країни, та виклав заходи, яких уряд вжив у відповідь", – додали у зовнішньополітичному відомстві Британії.

Зауважимо: у Великій Британії спостерігається значне зростання антисемітизму з часу нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, які спричинили подальшу війну в секторі Гази.

Раніше цього року в Лондоні сталася хвиля підпалів об’єктів, пов’язаних із єврейською громадою. Наприкінці серпня Британії четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Також стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.