Зеленський під час розмови з Трампом порушував питання санкцій за "законом Грема"

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з його американським візаві Дональдом Трампом він порушував питання застосування "закону Грема", який стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

Зеленського запитали, чи після його приватної розмови з Трампом, яка має бути "червона лінія" для американського президента, після якої він впровадить санкції проти РФ.

Український президент, у відповідь на це, зазначив, що у США мав зустрічі з сенаторами й конгресменами. Він наголосив, що ці санкції сильні й зараз вони в руках президента США.

"Він може використати цей інструмент щодо тиску на Російську Федерацію. Ми порушували це питання під час нашої розмови. Президент Трамп навіть публічно сказав, ви це чули, що він вважає, що Україна і Росія хочуть завершення цієї війни", – сказав Зеленський.

За словами президента, Трамп чув від нього, що очільник Кремля Владімір Путін не поспішає з закінченням війни, "принаймні він не дає відповідних сигналів".

"І тому санкційна політика повинна посилюватись для того, щоб наближувати можливість дипломатичного завершення війни. І була вся команда Трампа, ми всі говорили про це в деталях, був Бессент (міністр фінансів США Скотт Бессент. – Ред.), який якраз відповідає за відповідну санкційну політику в Сполучених Штатах Америки", – додав він.

Трамп раніше сказав, що обговорить "закон Грема", який, зокрема, стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв, з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Також писали, що американські сенатори-демократи, які є членами комітету Сенату з питань міжнародних відносин, виступили зі спільною заявою щодо зустрічі Трампа з китайським лідером Вашингтоні, у якій, серед іншого, закликали Трампа застосувати "закон Грема".