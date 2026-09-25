Макрон обіцяє захистити ключовий нафтовий термінал Саудівської Аравії

Франція захищатиме ключовий нафтовий термінал Саудівської Аравії, запевнив президент Емманюель Макрон.

Заяву Макрона наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Франція надішле "військові засоби" для захисту ключового порту Янбу після атак єменських бойовиків-хуситів.

"Ми надішлемо військові ресурси, а саме солдатів, радіолокаційні станції та системи оборони, щоб захистити цей об’єкт. Не для того, щоб втручатися в будь-який конфлікт, а щоб захистити цей об’єкт", – сказав Макрон.

У Янбу розташовані великі нафтосховища та нафтопереробні заводи, а також стратегічно важливий нафтопровід "Схід-Захід".

Цей нафтопровід, довжина якого становить понад 1 200 кілометрів, а пропускна здатність – до 7 мільйонів барелів на добу, був закритий на початку цього місяця як запобіжний захід після нападів на нього.

За повідомленнями, наприкінці липня він також став мішенню угруповань, пов’язаних з Іраном, які діють з території Іраку.

З початком американо-ізраїльської війни проти Ірану він набув ще більшого значення, оскільки Ер-Ріяд використовує трубопровід для перенаправлення нафти, яка в іншому випадку була б призначена для танкерів, що перевозять її через Ормузьку протоку.

Підтримувані Іраном хусити посилили свої атаки на свого багатого на нафту сусіда на тлі нової ескалації війни в Ємені.

Хусити вже понад десятиліття ведуть боротьбу проти уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Перемир’я 2022 року призвело до значного заморожування конфлікту, однак перспективи завершення війни залишаються мізерними.

З обсягом видобутку близько 10 мільйонів барелів на день Саудівська Аравія до початку війни з Іраном була другим за величиною виробником нафти у світі після США.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що його країна погодилася надати оборонну повітряну підтримку Саудівській Аравії, щоб допомогти протистояти хуситам і відновити стабільність на Близькому Сході.

Варто зазначити, що згідно з новим дослідженням Конгресу США, рішення президента Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану обійшлося американським платникам податків у близько $38 млрд прямих витрат за перші п’ять місяців бойових дій.

Також у звіті наголосили, що війна вичерпала запаси боєприпасів, на відновлення яких може знадобитися п’ять років або більше, що знижує здатність збройних сил реагувати на черговий великий конфлікт. Це перегукується з дослідженням генерального інспектора Пентагону, який заявив, що промислова база не встигає заповнювати дефіцит боєприпасів.