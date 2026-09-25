У Данії посилюють поліцію та розвідку через загрози від Росії

У 2027 році данський уряд виділить майже 800 млн крон (майже 33 млн євро) на заходи, які сприятимуть зміцненню роботи поліції та поліцейської служби розвідки з огляду на поточну ситуацію з загрозами з боку Росії.

Про це пише DR з посиланням на інформацію від міністерства юстиції Данії, інформує "Європейська правда".

Уряд планує виділити ці кошти в рамках свого майбутнього проєкту бюджету. Очікується, що його представлять найближчим часом.

"Зараз стало очевидно, що ситуація у сфері безпеки ще більше погіршилася, і що це також може мати значення для безпеки в нашій країні, зокрема для оборонної промисловості та критичної інфраструктури. Тому ми інвестуємо значні кошти в пакет заходів з безпеки, який має посилити поліцію та службу розвідки у найближчі роки", – зазначив міністр юстиції Ніколай Ваммен.

Посилити правоохоронні органи данський уряд вирішив після того, як у четвер, 24 вересня, Розвідувальна служба Збройних сил оприлюднила нову оцінку загрози з боку Росії.

Нагадаємо, 15 вересня російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Збройних сил Данії. Посол РФ у Копенгагені заявив, що це данський військовий гелікоптер "спровокував" російський фрегат своїми маневрами.