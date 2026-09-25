Зеленський: Трамп дав остаточну згоду щодо ліцензій на Patriot
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що є погодження з президентом США виробництва перехоплювачів для систем ППО Patriot.
Про це він заявив у онлайн-спілкуванні з журналістами, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський стверджує, що американська сторона дала "остаточну" політичну згоду на це.
"Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що, так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", – заявив він.
Втім, український лідер не надав жодних деталей – зокрема, не став говорити, чи йдеться про ліцензії на антибалістичні перехоплювачі PAC-3, чи про старішу модель PAC-2.
Раніше Зеленський повідомив про домовленість про ракети до Patriot для України.
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