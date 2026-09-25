Президент Фінляндії попросив Маска розширити покриття Starlink для України

Президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням розширити покриття супутникового інтернету Starlink для України, щоб вона могла уражати російські пускові установки балістичних ракет.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, з наближенням зими Україна відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони для відбиття російських балістичних ракет, і українські посадовці вважають, що розширення покриття Starlink для України допоможе їй націлюватися на російські пускові установки, з яких запускаються ракети.

"Ось чому… я благаю Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де знаходяться пускові установки балістичних ракет – як на окупованій території України, так і в Росії – для стратегічних цілей, адже це врятує життя", – заявив Стубб.

З огляду на зиму фінський президент зазначив, що Україні потрібні три речі.

"По-перше, це засоби протиповітряної оборони, і навіть Starlink певною мірою може стати там хорошим засобом протиповітряної оборони. По-друге – енергетичні об’єкти на зиму. По-третє – гроші. Ось над цими питаннями ми й працюємо. Ми працюємо над підготовкою зимового пакета, бо я не бачу, щоб війна закінчилася, знаєте, до настання зими", – сказав він.

Стубб похвалив відновлення мирних переговорів між Росією та Україною під егідою США завдяки візитам американських посланців як до Москви, так і до Києва.

"Я досі вважаю, що найпростішим рішенням було б оголосити беззастережне перемир’я, тобто, по суті, припинити вбивства, як повторив президент Трамп у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН", – сказав він.

За таким кроком, додав Стубб, послідували б переговори щодо безпеки, території, відбудови та компенсацій, а також інших тем.

За даними медіа, під час зустрічі у Білому домі з президентом США 28 липня президент Володимир Зеленський попросив американського колегу Дональда Трампа звернутися з проханням до Ілона Маска надати Україні дозвіл використовувати Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.

7 серпня видання The Atlantic повідомило, що Маск поки відмовляється надати Україні можливість використання Starlink на російській території.

Узимку Ілон Маск відгукнувся на запит тогочасного міністра оборони Федорова допомогти розв'язати проблему використання Starlink на російських ударних БпЛА. 5 лютого у росіян масово перестали працювати термінали Starlink.

У березні 2025 року Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України. Маск сказав про це після своєї заяви, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.